تأجيل يوم دبي للخيول العربية في نيوبري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت جمعية سباقات الخيول العربية في بريطانيا (ARO)، أن مجلس إدارة الجمعية ومن منطلق مصلحة الرياضة والمشاركين والرعاة، قرر تأجيل يوم دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري المقرر له 26 يوليو القادم إلى وقت لاحق من العام.

وأكدت الجمعية أنها تعمل بالتنسيق مع مزارع شادويل واللجنة المنظمة ليوم دبي الدولي للخيول العربية في البحث عن تاريخ بديل، وأكدت حرصها على إحاطة الجميع بالمستجدات.

وفي غضون ذلك تواصل الجمعية عقد نقاشات إيجابية مع هيئة السباقات البريطانية، وتثمن دعمهم وتفهمهم للحاجة لاستئناف سباقات الخيول العربية بمجرد برمجتها في الروزنامة المعدلة للسباقات.

وتقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللجنة المنظمة ليوم دبي الدولي للخيول العربية، ومزارع شادويل، ومؤسسة سبورت جايد، وكافة المشاركين المسجلين لدى الجمعية لدعمهم المتواصل والتزامهم تجاه سباقات الخيول العربية 2020.