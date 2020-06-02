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دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يعود 20 يونيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاود دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، ثاني الدرجات من حيث التراتبية بعد الدوري الممتاز، نشاطه في 20 يونيو/ حزيران، خلف أبواب موصدة، بعد توقف منذ منتصف مارس/ آذار، بسبب ، وذلك بعدما وافق مسؤولو الدوري، الأحد، على التاريخ المبدئي للعودة.
وسبق لرابطة الدوري الممتاز أن أعلنت، الخميس، أن الموسم سيستأنف في 17 يونيو/ حزيران بمباراتين مؤجلتين، قبل أن تقام المرحلة الكاملة الأولى بعد العودة في عطلة نهاية الأسبوع ذاته.
وقالت رابطة الكرة الإنجليزية «إي إف إل»، المسؤولة عن الدرجات الثلاث التي تلي الدوري الممتاز، إن البطولة ستعود في الوقت نفسه تقريباً، شرط أن تكون جميع متطلبات السلامة متوفرة لمنع انتشار «كوفيد-19».
ويتصدر ليدز يونايتد الترتيب بفارق نقطة عن وست بروميتش ألبيون، قبل تسع مراحل على انتهاء الموسم، في حين تحتل فرق فولهام، برنتفورد، نوتنجهام فورست وبريستون، المراكز التي تخول أصحابها خوض الملحق الفاصل من أجل اللحاق بثنائي الصدارة إلى الدوري الممتاز.

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