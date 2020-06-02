يونايتد يمدد إعارة إيغهالو حتى 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني من أجل تمديد عقد استعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغهالو حتى 31 يناير 2021، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الاثنين.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ من العمر 30 عاماً إلى يونايتد أمس الأحد، لكن فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 يناير 2021، من أجل أن يكون مع «الشياطين الحمر» حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 يونيو الحالي بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسجل إيغهالو أربعة أهداف في ثماني مشاركات مع «الشياطين الحمر» منذ أن انضم إليهم في 31 يناير الماضي حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

وفي حديث له الأسبوع الماضي كضيف على برنامج دردشة خاص بالتلفزيون الرسمي ليونايتد، أشاد سولسكاير بإيغهالو، شاكراً شنغهاي غرينلاند شينخوا الذي كان رائعاً تجاهنا بالسماح لإيغهالو بالدفاع عن ألوان فريق أحلامه، وكان حلماً بالنسبة له ونأمل أن ينهي ما بدأه والفوز معنا بالكأس.