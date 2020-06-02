«الجوجيتسو» يربح أول مواجهة رياضية مع «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

اختتم اتحاد الجوجيتسو المعسكر الإعدادي المغلق الذي أقامه بنجاح على الرغم من الظروف الصحية الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا على النشاطات الرياضية، وكانت المبادرة هي الأولى في الإمارات والمنطقة، وشارك في المعسكر 60 من نخبة لاعبي المنتخب الوطني، واستمر على مدار 3 أسابيع بفندق نادي ضباط القوات المسلحة وتم من خلاله إقامة بطولتين تنشيطيتين بصالة جوجيتسو ارينا في العاصمة أبوظبي.

وجاء تنظيم المعسكر وفقاً لكافة بروتوكولات الصحة والسلامة المخصصة لمواجهة كوفيد-19 على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي اشتملت على فحص كافة المشاركين والجهاز الفني وأعضاء فريق الدعم والتأكد من عزل كُل فرد منهم لغاية ظهور نتائج الفحوص وتأكيدها.

ومن جانبه، أشاد البطل فيصل الكتبي بنجاح التجربة في ظل الظروف التي تمر على العالم، وأشاد بالمبادرات الإيجابية والمجهودات المقدرة التي يقوم بها اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وقال: «كانت تجربة استثنائية ومفيدة لكل المشاركين في المعسكر من زملائي اللاعبين، بشكل خاص منحتني الراحة ودفعة للمستقبل، وتجمعنا مع بعض عقب التدريبات المنزلية حفزنا جميعاً لتطوير مهاراتنا والاستعداد بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة».

وأشار الكتبي إلى أن تجربة المعسكر كانت مختلفة وبها الكثير من الدروس، وقال: «المعسكر حمل عدة أهداف بجانب الإعداد، في مقدمتها القيود والتحديات التي مثلت دافعاً لبذل المزيد من الجهد على المستوى الفردي والجماعي، وسعداء بنيل ثقة الاتحاد في تجاوزنا للتجربة الفريدة، واتفقنا على رد الجميل للاتحاد بالارتقاء بالجهد المبذول أثناء التدريبات وفي البطولتين التنشيطيتين».

وأوضح مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية أن الاتحاد وضع عدة أهداف للمعسكر في مقدمتها ضمان محافظة اللاعبين على العقلية التنافسية، وقال: «تتسم المعسكرات التدريبية بأهميتها الكبيرة لتعزيز المستويات الفنية والقوة البدنية لدى اللاعبين، غير أنّ دفعهم إلى اللعب على البساط ضمن بيئة تنافسية يعتبر المقياس الحقيقي للتطور، وتمثل هدفنا في تأمين استمرارية الروح التنافسية التي يتسم بها نجومنا حتى خلال هذه الظروف الاستثنائية، ونعتقد بأن تجربة المعسكرات المغلقة أعدت اللاعبين ليكونوا في أتم الجاهزية لدى استئناف موسم المنافسات لاحقاً».