كلباء يدشن أعمال الصيانة في النادي

وقع نادي اتحاد كلباء بالتعاون مع دائرة الأشغال ومجلس الشارقة الرياضي عقود الصيانة الخاصة بالنادي، والتي تشمل تغيير المضمار المطاطي بالملعب الرئيسي، وإزالة وتغيير الأسقف المعدنية في المنصة الرئيسية واستبدالها بنوعيات جديدة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال، كما تشمل أعمال الصيانة تغيير الواجهات الخاصة بغرف المعلقين واللاعبين وتركيب عوازل الصوت بجانب الأعمال الإلكتروميكانيكية والكهربائية وأعمال الصيانة في الصالة الرياضية ومبنى الإدارة.

وأكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، حرص النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، ونائبه الشيخ هيثم القاسمي، على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

وفيما يتعلق بالتحضيرات وخطة الإعداد لبقية الموسم الكروي والموسم القادم، أشار اللوغاني إلى أن شركة الكرة رسمت خطة لاستقرار الفريق والاستمرار في منظومة المحترفين عبر تدعيم الصفوف بأفضل العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، وبالفعل نجح النادي في مسعاه إلى حد كبير عبر تجديد عقود غالبية اللاعبين المتميزين التي شارفت على الانتهاء، فضلاً عن مفاوضات مع لاعبين آخرين للانتقال إلى كلباء في الموسم القادم، كما تطرق اللوغاني لخطة النادي بشأن إنشاء أكاديمية لكرة القدم بالتعاون مع أكاديمية إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد ووضع اللبنات الأولى للمشروع.