«دبي الرياضي» وشرطة دبي ينظمان ملتقى عودة الجماهير للملاعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي ملتقى عودة الجماهير للملاعب الرياضية تحت شعار «التزامكم سعادة» والذي يأتي استكمالاً لجهود التعاون بين الطرفين والتي أثمرت في عام 2019 عن تنظيم ملتقى «منصة التشجيع الرياضي» الذي استضافه ونظمه مجلس دبي الرياضي في مقره بالتعاون مع شرطة دبي تحت شعار «التزامكم سعادة» وبمشاركة مسؤولين من المجلس وشرطة دبي والأندية وروابط المشجعين ومن الإعلاميين والمؤثرين وهيئة تنظيم الاتصالات وتركزت نقاشاته حول الدور الإيجابي الذي يلعبه الجمهور ونبذ التعصب.

وسيتم تنظيم الملتقى المقبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري بمشاركة ممثلين عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وعن الأندية الحكومية والخاصة في دبي والاتحادات الرياضية والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الرياضي ومنظمي الفعاليات إلى جانب إعلاميين ومؤثرين من الفاعلين في القطاع الرياضي، وسيتم تنظيم الملتقى من خلال جلسة لقاء مباشر بمشاركة عدد من المتحدثين إلى جانب مشاركة متحدثين آخرين عن بعد عبر نظام الفيديو.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعداء بعودة النشاط الرياضي في إمارة دبي من خلال انطلاق التدريبات في مختلف الرياضات في الأندية الحكومية والخاصة والأكاديميات ومراكز التدريب واللياقة البدنية مع تطبيق سلسلة دقيقة من الإجراءات المهمة للحفاظ على سلامة الرياضيين، وسعادتنا كبيرة بالتفاعل الإيجابي الكبير الذي لمسناه من الجميع، ويسرنا أن نعلن عن العمل مع شرطة دبي شركائنا الاستراتيجيين في مبادرة جديدة تتعلق بالاستعداد لعودة الجمهور الرياضي من مختلف الجنسيات وفي جميع الرياضات ووضع الإجراءات التي تسهم في منح الجمهور الفرصة للاستمتاع بالعروض الرياضية الجميلة المختلفة مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الرياضيين وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية».

وأضاف حارب: «يأتي تنظيم الملتقى الجديد في توقيت مهم حيث يشكل امتداداً لجهودنا في عودة النشاط الرياضي، كما يسبق عودة المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة بحيث تكون عودة الجماهير مدروسة وفق التعليمات الوقائية و تلبي حاجة الجمهور لمتابعة الرياضة، ونحن هنا لا نتحدث عن عودة منافسات دوري كرة القدم أو الرياضات الأخرى وحسب بل عودة النشاط الرياضي في قطاعات عديدة ومهمة ومن بينها القطاع الخاص الذي يضم مئات الأكاديميات في مختلف الرياضات، كما أن لدينا في دبي بطولات عالمية تم الإعلان عن عودة منافساتها خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تحمل اسم (الطريق إلى دبي) والتي ستنطلق جولاتها الأوروبية خلال الشهر المقبل ويتم تنظيم محطتها الختامية وتتويج البطل في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وهي البطولة التي يحضر منافساتها مئات الآلاف من المشجعين حول العالم من بينهم أكثر من 60 ألف متفرج في النهائيات بدبي».