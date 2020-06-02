اتحاد الدراجات يسدد كافة ديونه

كشفت نورة الجسمي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الإمارات للدراجات عن أن الاتحاد قام بتسديد كافة ديونه التي كان يعانيها سابقاً، وأكدت أن تسديد الديون يأتي بفضل الدور الذي قام به الاتحاد من خلال لجنة التسويق في جذب العديد من الرعاة والداعمين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على زيادة الموارد.

وعبرت عن سعادتها ومجلس الإدارة بهذا الأمر بعد أن أصبح الاتحاد يعتمد بشكل كامل على ميزانيته وموارده المختلفة. وأشارت إلى أن اللجنة النسائية التي تعد من اللجان النشطة في اتحاد الدراجات لديها الكثير من البرامج التي ستنظمها للإناث في هذه المرحلة، وفي مقدمتها السباق الافتراضي بالأجهزة الحديثة للاعبات المنتخب واللاعبات الجدد المنضمات حديثاً.

وتوجهت بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامة الشعفار على التقدير والاهتمام الكبير باللجنة النسائية والإشادة بجهودها، سواء في الجانب التسويقي أو في تنظيم السباقات والمبادرات المجتمعية.