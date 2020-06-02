شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد عقد غيث ويرغب في ضم الهولندي لينسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى يرغب نادي النصر في ضم الهولندي بريان لينسين 29 عاماً، لاعب فريق فيتيسه الهولندي، وينافس «العميد» ناديين تركياً وصيناً يسعيان للتعاقد مع اللاعب.

وكانت تقارير صحفية هولندية أكدت أن نادي النصر عرض مليوني يورو من أجل ضم اللاعب لصفوفه الموسم المقبل. وشارك اللاعب هذا الموسم مع فريقه في 25 مباراة وسجل 14 هدفاً وصنع 6. وأكدت وسائل الإعلام الهولندية أن عقد اللاعب مع فريقه سينتهي هذا الشهر وأنه رفض التجديد مع الفريق.

هذا وجددت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع الحارس غيث حسين لمدة 3 سنوات على أن ينتهي التعاقد بنهاية موسم 2023.

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