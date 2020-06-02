ملتقى رياضات الدفاع عن النفس ينطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عند الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء فعاليات ملتقى الشارقة الدولي الأول لرياضات الدفاع عن النفس، الذي ينظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وسيتم بث الملتقى على حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي وسيقام الملتقى يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع حتى 11 يونيو.

ستكون الحلقة الأولى عن رياضة الكاراتيه، بينما ستقام حلقة الجوجيتسو الخميس، يليها التايكواندو والجودو بحسب الترتيب، ويستضيف الملتقى لاعبين أولمبيين أو مصنفين دوليين من مختلف دول العالم للحديث حوالي 60 إلى 75 دقيقة في محاور محددة اعتمدتها الإدارتان التنفيذية والتدريب، ومن ضمن المحاور الحديث عن السيرة الذاتية المثالية ، واستمرارية التدريبات اليومية رغم كل التحديات، وكيفية التوفيق بين العمل والدراسة أو الوظيفة مع التدريبات اليومية ودور ذلك في تطوير المهارات واللياقة البدنية، وسيتم تسليط الضوء على السبل الرياضية الكفيلة بالوصول لمنصات التتويج الأولمبية والبطولات الكبرى وأثرها في تنمية الروح الرياضية.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن الهدف من إقامة الملتقى تنمية الثقافة والمعرفة الرياضية لدى اللاعبين والمدربين وإطْلاعهم على الأفكار والأساليب التي مهدت لأبطال العالم البارزين في رياضات الدفاع عن النفس الوصول لمنصات التتويج العالمية وتطوير مستوياتهم وتحقيق الإنجازات مؤكداً أنه تم اختيار محاور تتناسب وما يتطلع إليه رياضيو الدفاع عن النفس، وتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي للدعم والرعاية الكريمة التي مهدت للنقلة النوعية لرياضات الدفاع عن النفس في الإمارة الباسمة كما تقدم بالشكر لاتحادات التايكواندو والجوجيتسو والكاراتيه والجودو للتعاون المشترك في الكثير من الجوانب.