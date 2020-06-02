4 لاعبين من العين في التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2016



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل نجوم نادي العين حضوراً قوياً في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 90 ألف قارئ ومشجع لاختيار التشكيلة المثالية في بطولة دوري أبطال آسيا «نسخة 2016» والتي كان العين قد تأهل خلالها للدور النهائي، وحصل على مركز الوصيف بعد فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وذلك في إنجاز جديد لكرة الإمارات.

وأسفر الاستفتاء عن اختيار 4 لاعبين هم محمد أحمد، ومحمد فايز، وعمر عبد الرحمن، والبرازيلي دوجلاس ضمن التشكيلة المثالية لآسيا في هذه النسخة من البطولة.

وقال الاتحاد الآسيوي: «كانت بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2016 نسخة لا تنسى في ظل مشاركة الأندية الأكثر شهرة وبفضل تصويت عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الآسيوية، تم التوصل لأفضل 11 لاعباً في هذه البطولة والذين تم اختيارهم وفقاً للاقتراع الذي تم طرحه على الموقع الإلكتروني».

وضمن حيثيات اختيار المدافع العيناوي محمد فايز، أوضح الموقع أن اللاعب نجح في قطع الكرة 37 مرة ونفذ 23 عملية تدخل ناجح كما نجح في استخلاص الكرة 51 مرة، أما بخصوص زميله المدافع محمد أحمد فقد نجح في قطع 13 كرة مؤثرة وتنفيذ 27 من التدخلات الناجحة، وكانت دقة تمريراته نسبتها 85%.

وعن عمر عبد الرحمن، أكد الموقع أن اللاعب صنع 58 فرصة (أفضل لاعب خط وسط في صنع الأهداف) وقدم 6 تمريرات حاسمة (أفضل لاعب خط وسط في التمريرات الحاسمة)، ونفذ 865 تمريرة (أفضل لاعب خط وسط في عدد التمريرات).

وقال الاتحاد الآسيوي: «كان عمر عبد الرحمن مصدر الفرح لفريقه حيث نسق مسرح العين الهجومي ووازن بين تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، وكان في المقدمة من حيث صناعة الفرص برصيد 55 وهي أكثر من ضعف الرقم الذي قدمه ليوناردو صاحب المركز الثاني».

وبخصوص البرازيلي دوجلاس مهاجم العين في تلك النسخة، ذكر الموقع أن اللاعب سجل 5 أهداف ونجح في ترجمة نسبة 14.3 % من تسديداته إلى أهداف، ونفذ 35 محاولة للتسديد.