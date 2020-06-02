إعلان الجدول الزمني لاستئناف مباريات الدوري الإسباني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا»، عن اقتراب موعد استئناف مباريات الدوري، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها على قناة «موفي ستار» - المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإسباني في إسبانيا، وكشف تيباس بأنه سيتم تنظيم المباريات طيلة أيام الأسبوع، كما حدد مواعيد انطلاق المباريات المقررة في أول أيام البطولة.

ومن المتوقع أن تعود البطولة بقوة مع انطلاق المواجهة بين ناديي أتلتيك بيلباو وأتليتيكو مدريد، إلى جانب ديربي فالنسيا الذي سيشهد مواجهة قوية بين فريقي نادي فالنسيا ونادي ليفانتي خلال منافسات اليوم الأول من البطولة.

وكشف رئيس «لا ليغا» أيضاً عن مبادرة جديدة للرابطة بعنوان «تصفيق بلا نهاية»، تفتح المجال أمام مشجعي الأندية الإسبانية حول العالم للمشاركة لدعم فرقهم واللاعبين الذين يخوضون غمار هذه المباريات بدون جمهور، وسيتم بث تصفيق الجماهير من جميع أنحاء العالم في الدقيقة 20 من كل مباراة.

وكشف تيباس خلال المقابلة عن المواعيد الرسمية لانطلاق مباريات اليوم الأول من البطولة، وأكّد وجود ثلاثة مواعيد زمنية مختلفة لكل مباراة يمكن تعديلها وفقاً لحالة الطقس وبالأخص درجات الحرارة المرتفعة.

فبدءاً من اليوم وحتى نهاية الموسم، سيتم تحديد موعدين مختلفين للمباريات التي ستجرى خلال أيام الأسبوع عند تمام الساعة 19:30 و22:00 بتوقيت وسط أوروبا، بينما تنظم المباريات التي ستجرى خلال عطلات نهاية الأسبوع وفق ثلاثة مواعيد عند الساعة 17:00 و19:30 و22:00 بتوقيت وسط أوروبا، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو تقرر أن يقتصر تنظيم مباريات الساعة الخامسة على مناطق شمال إسبانيا حيث تكون درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو أقل منها في باقي أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يتم تنظيم ما يزيد على 40 مباراة في إطار دوري الدرجتين الأولى «سانتاندير» والثانية «سمارت بانك» أسبوعياً.

وسيتم تنظيم المباراة التي تجمع فريقي إشبيلية وريال بيتيس عند تمام الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا من مساء 11 يونيو خلال اليوم الـ 28 لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى. وسيكون لقاء فريق إلتشي ضد فريق إكستريمادورا، ولقاء فريق فوينلابرادا ضد فريق تينيريفي ولقاء فريق ملقا ضد فريق هويسكا، والتي ستقام عند تمام الساعة 17:30 من مساء الجمعة 12 يونيو، أولى مباريات اليوم الـ 32 لبطولة دوري أندية الدرجة الثانية.