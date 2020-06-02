عسيري الأهلي يرفض تجديد عقده مع النادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

رفض صانع ألعاب أهلي جدة عبد الفتاح عسيري عرضاً جديداً من ناديه للبقاء حتى 2023، مفضلاً الانتظار حتى نهاية عقده الحالي في يناير 2021.

بلغ عرض الأهلي 3 ملايين ريال سنوياً، وهو أقل بـ600 ألف ريال عن الأجر السنوي في عقده الحالي الذي وقعه في 2016.

وتشير المصادر إلى أن اللاعب البالغ 26 عاماً يمتلك عرضاً من نادٍ عاصمي يتوقع أن يكون الهلال، بينما يسعى الأهلي للجلوس مع اللاعب على طاولة التفاوض، ومعرفة توجهاته ومدى إمكانية رفع العرض حتى يبقى ضمن صفوف الكتيبة الخضراء.

على صعيد آخر، أطلق نادي الهلال مشروع عضوية (أنا هلالي) عبر مشغلي الاتصالات في السعودية، ويحل المشروع بدلاً من مشروع (ادعم ناديك) الذي كانت تتولاه وزارة الرياضة بعد موافقة الأخيرة على انتقال كامل المسؤولية لنادي الهلال.

ويهدف المشروع إلى ضخ دعم مالي جديد للنادي لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا، في حين سيكون متاحاً لجماهير النادي المشاركة حسب باقة شهرية بمبلغ (1-5-15) ريالاً، أو لمرة واحدة شهرياً مقابل (10-20-30) ريالاً.