شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم رجب بكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي الزمالك عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين لإنهاء صفقة انضمام رجب بكار ظهير بيراميدز مقابل 10 ملايين جنيه حال موافقة نادي الزمالك على انتقال مدافعه محمد عبد الغني إلى بيراميدز كصفقة تبادلية، وهو ما تدرسه حالياً إدارة الزمالك مع عبد الغني قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

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