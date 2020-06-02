شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار لحسام عاشور في مباراة اعتزاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوف يحصل حسام عاشور قائد النادي الأهلي على مليون دولار عند إقامة مباراة اعتزاله بين الأهلي وألميريا الإسباني، وفقاً للاتفاق الذي تم بينه وبين تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.
وطالب حسام عاشور إدارة الأهلي بإتمام الاتفاق، وبدء إجراءات تنظيم المباراة، ليحصل على المبلغ الذي يؤمن مستقبله، وخاصة أنه كان يصر على استكمال مسيرته الكروية، والرحيل لأي نادٍ بعد رفض الأهلي تجديد عقده، إلا أن عرض مباراة اعتزاله المغري جعله يوافق على الاعتزال، وتولي منصب داخل الأهلي بجانب الحصول على عائد المباراة بالكامل، ولا سيما أن الأهلي لن يتكلف شيئاً، وسيتواجد بمشاركه فريقه في المباراة فقط.
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