شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي يطلب 800 ألف دولار للانضمام إلى الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي وقائد الفريق، لوسطاء صفقة انضمامه إلى نادي الزمالك عن رغبته في الحصول على 800 ألف دولار سنوياً من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك في الموسم الجديد، لتعزيز الجبهة اليمنى بعد ترشيحه لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق الأبيض، وجاءت متطلبات المثلوثي، لتجعل الزمالك يفكر في ضم ظهير أيمن من الدوري المصري، وهو ما أدى إلى عودة رجب بكار ظهير بيراميدز إلى الترشيحات مجدداً.

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