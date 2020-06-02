شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي يتمسك بمدربه خلف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي جددت إدارة نادي الطلبة الرياضي العراقي تمسكها بمدرب فريقها الكروي الأول أحمد خلف، وأكدت رغبتها في تجديد عقده لكي يقود الفريق الموسم المقبل، على الرغم من أن الموسم الحالي لبطولة الدوري العراقي لم يحسم لغاية الآن.

يذكر أن أغلب فرق الدوري العراقي تعيش دوامة كبيرة بين التمسك بمدربيها الحاليين، أو البحث عن بدلاء لهم في الموسم المقبل بسبب عدم وضوح الصورة بالنسبة لمصير مسابقات الموسم الحالي.

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