إيليوت رفض لقاء راموس بسبب صلاح

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كشف تقرير عن رفض واعد نادي ليفربول الإنجليزي هارفي إيليوت (17 عاماً) مقابلة قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عندما حاول العملاق الإسباني إقناعه للحاق به العام الماضي، ووفق التقرير حصل هارفي على جولة كاملة في ملعب سانتياجو برنابيو على هامش المفاوضات لكنه رفض لقاء راموس بسبب دوره في إصابة نجم فريقه المفضل ليفربول محمد صلاح في نهائي أوروبا 2018 وقال بعد العرض عليه لقاء راموس:«لا، شكراً. أنا لا أحبه بعدما فعل الذي فعله بصلاح».

وسافر الجناح الإنجليزي الواعد، مشجع ليفربول منذ الصغر، لمدينة كييف لمشاهدة نهائي ليفربول - ريال مدريد في صيف 2018 وكان شاهداً على إصابة صلاح في المباراة وضياع اللقب، وكان ابن أكاديمية فولهام حينها محط أنظار الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وسان جيرمان لكنه وقع لليفربول في يوليو مقابل مبلغ لم يكشف عنه. وقال هارفي إن ليفربول فاوضه عندما كان في رحلة عائلية في البرتغال وإن حبه لليفربول هو الذي دفعه لرفض العروض الأخرى. وصف كلوب نجمه الجديد بأنه «موهبة استثنائية وفتى لطيف المعشر» وقال عنه مؤخراً:«من السهل أن تقتنع بموهبة هارفي عندما تراه في التمرينات، كان بمقدوره الانتقال لأي مكان لكنه أراد أن يكون جزءاً من ليفربول». وبدأ هارفي مشواره مع الريدز في مباراة كأس الرابطة أمام «أم كي دونز» ليصبح أصغر اللاعبين سناً يلعب مباراة بتاريخ ليفربول (16 عاماً و174 يوماً ) ولعب 7 مباريات مع الفريق الأول قبل توقف هذا الموسم.