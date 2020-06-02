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تركي آل الشيخ يدعم الخطيب بعد مرض حفيده

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وجه المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك نادي الميريا، رسالة دعم ومؤازرة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها حفيده.

وكتب" آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :  علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة

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وتابع : ما اكتبه الأن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات .

وكان تركي آل الشيخ قد شن هجوماً عنيفاً علي مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الايام القليلة الماضية قبل ان تتطور الأزمة بعد التلاسن بينه وبين محمد سراج عضو مجلس الاهلي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

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