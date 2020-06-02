شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة مكافحة المنشطات تحذر اللاعبين من المكملات الغذائية مع اقتراب عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، خطابًا إلي جميع الاتحادات الرياضية، تطالب فيه بالتنبيه علي اللاعبين بعدم تناول المنشطات والمكملات الغذائية مع اقتراب عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، خاصة أن المواد المحظورة تستمر في الجسم لمدة 9 شهور ما يعني فترة الحظر لن تحمي اللاعب .

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، قد أرسلت إلي المنظمة المصرية النادو تطالب فيها سحب عينات من الرياضيين خلال الفترة الحالية رغم توقف النشاط الرياضي .

ومن المنتظر، أن تقوم المنظمة المصرية برئاسة دكتور أسامة غنيم، أن تقوم بإخطار الرياضيين بشأن سحب العينات من خلال برنامج "where about" لمعرفة مكان اللاعب قبل أن تقوم المنظمة بسحب العينة .

Advertisements



المنشطات 1



المنشطات 2

وأصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأقرت الوكالة بأن تفشي فيروس "كوفيد-19" ، بات يمثل "حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي"، وحضت وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية "لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة المنشطات، مع الحفاظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات، لاسيما مع التحضير لأولمبياد طوكيو 2021 ودورة الألعاب البارالمبية".

وشملت التعليمات الجديدة لـ"وادا" ضرورة تأكد وكالات المنشطات المحلية بأن الأفراد الذين يجمعون العينات لا تظهر عليهم أي عوارض إصابة بـ"كوفيد-19"، كما يجب على هؤلاء أن يسألوا الرياضيين عما إذا كانوا يشعرون بأي عوارض، أو ما إذا كان أي شخص متواجد في موقع جمع العينة، من ضمن المجموعات التي يعتقد أنها تواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت "وادا" على أنه في حال ثبوت إصابة شخص سبق له ان قام بجمع عينة، يجب ان يتم إبلاغ الرياضيين الذين تواصلوا معه، والعكس صحيح، داعية الى وجوب تعقيم أماكن العمل وارتداء الأقنعة الواقية.