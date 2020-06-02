شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر ينتقد اللجنة الخماسية.. ويؤكد: الاتحاد الدولى سيطلب إجراء الانتخابات بعد شهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، أنه حصل على معلومة بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم، سيطالب الاتحاد المصرى بإجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد فترة بأقصى تقدير ستكون شهرين، إلا إنه سيتم مطالبة الاتحاد الدولى بالسماح بعدم خوض الانتخابات فى الوقت الراهن نظرًا للظروف التى يمر بها العالم بأكمله، وأن يتم مد فترة عمل اللجنة الخماسية الحالية لمدة 6 أشهر أو عام آخر.
أضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" أن اللجنة الخماسية كما لها إيجابيات لها سلبيات أيضًا ومن أهم تلك السلبيات هى عدم التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، والانفصال عنها، بخلاف البطئ فى القرارات، مشددًا على ضرورة أن تتخذ اللجنة الخماسية خطوات من أجل عودة النشاط الرياضى، ومساعدة الدولة على اتخاذ القرار سواء بعودة الدورى أو إلغائه وبدأ الاستعداد للموسم الجديد، كما شدد على ضرورة عقد اجتماعات مع رؤساء الأندية ووضع جميع التصورات.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما اليوم الإثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.
كما بحث وزير الرياضة مدى مطابقة كل الموضوعات المرتبطة باللائحة الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى ضوء أحكام قانون الرياضة المصرى وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن الاجتماع أيضًا استعراض الإجراءات الخاصة باللجنة الطبية المشتركة والمعنية بالمتابعة والإشراف الطبي والوقائى لجميع مفردات المنظومة الرياضية بما يضمن سلامة جميع المعنيين والعاملين من لاعبين وإداريين وفنيين حال عودة المسابقات الرياضية وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي ستصدر خلال الأيام المقبلة في هذا الشأن.
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