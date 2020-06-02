شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: مستعدون لعودة الدوري.. ومتمسك باستمرار حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه عقد جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أنه اتخذنا إجراءات احترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادًا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري لهذا الموسم، سواء باستكماله أو إلغائه.

وقال صدقي فى تصريحات تليفزيونية، إنه تحدث مع الجهاز الفني في العديد من الملفات كما وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة.

وأضاف حمادة صدقي، أنه متمسك بحسام حسن مهاجم الفريق، مشدداً على حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نادى سموحة يفكر فى خوض بطولة أفريقية فى الموسم المقبل لذلك نحتاج لخدماته فى صفوف الفريق ، لكن القرار الأخير في يد مجلس إدارة النادي.

Advertisements

من ناحية اخرى استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط .

على صعيد أخرى قرر مجلس إدارة نادى سموحة، منح العضوية الذهبية بالنادي السكندري لأسرة البطل أحمد صابر المنسي، شهيد القوات المسلحة المصرية، وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيريين فى مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "مجلس إدارة نادى سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".