شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كارتيرون يوقع الأسبوع المقبل على تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على التجديد، مؤكدًا أن المدرب الفرنسي سيقوم بالتوقيع على العقود الجديدة في الأسبوع المقبل بعد أن أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذى تم معه حول كل البنود الخاصة بتجديد، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم .

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قصد تعليق 20 لافتة لنادي القرن الحقيقي على بوابات النادي، عندما غضب أنصار الأهلي من اللافتة الأولى، وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "زعلوا من لافتة واحدة.. فعلقت 20 واحدة ".

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وأضاف: "نجتمع الخميس المقبل في مكتبي مع جميع أعضاء لجنة الخبراء بالمستندات من أجل مناقشة أزمة نادي القرن"، مضيفًا: "أنا معنديش هزار في ملف نادي القرن.. سنحصل على حقوقنا بالقانون".

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد فضل الاستمرار فى سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى فى مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى، ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه حال استمرار الوضع الحالى بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

فيما يواصل مسئولو الزمالك المشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسى التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام فى الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التى يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق فى الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالى بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.