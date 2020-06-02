شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: هعلق يافطة علي ناصية الشارع بأني الكابتن التاريخى لنادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شادى محمد قائد فريق الأهلي السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى صورة له وجاء قائلا: "صائد وحامل البطولات الحلال بالشرف والنزاهة الكابتن التاريخى لنادى القرن صاحب القيم والمبادئ".

وعلق شادى محمد على الصورة قائلاً: "هعلق اليافطة ديه على ناصية الشارع أو فى بالكونتى وعايز مخلوق يتكلم معايا طالما كل حاجة على الكيف والمكتوب حقيقة بقى" .

في الكرة المصرية كل شيء قد يتوقف إلا الصراع الساخن بين الأهلى والزمالك، ففي ظل العزل المنزلى والكآبة التي فرضها فيروس كورونا على العالم بأسره بعدما حصد أرواح الملايين لم يعبأ قطبا الكرة المصرية بمثل هذه الأحداث ودارت بينهما معارك ساخنة رغم توقف النشاط الكروى منذ ثلاثة أشهر كاملة.

رغم مرور 20 عامًا على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن لا يزال الزمالك يرفض الاعتراف، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير ويستعد لتقديم شكوى رسمية فى المحكمة الرياضية للتشكيك في أحقية المارد الأحمر في التتويج باللقب، ووضع النادى الابيض لافتة على مقر النادى تضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات. وقرر الاتحاد الأفريقي تسمية النادي الأهلي بلقب نادى القرن الأفريقي فى وقت كان نادي الزمالك فيه الأكثر حصولاً على بطولات أفريقية، إلا أن "كاف" استند فى قراره على النقاط التي جمعها الفريقان فى الفوز بالبطولات، بالإضافة إلى عدد مرات وصولهما إلى الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي. وخلال فترة العزل عاد الصراع بين الناديين على اللقب ، من خلال أسئلة يطرحها أنصار الفريقين على بعضهما البعض، من أحق بهذا اللقب، من النادى الأفضل، أسئلة زادت أيضًا الفجوة بين الغريمين في زمن الكورونا.

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