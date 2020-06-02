شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: تم تعقيم النادي 4 مرات منذ توقف النشاط للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادي أسوان على القيام بحملات تعقيم واسعة في النادي خلال فترة توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للوقاية من الفيروس العالمي الذي اجتاح العديد من الدول وأجبر الملايين حول العالم على البقاء في منازلهم، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة، أن النادي تم تعقيمه 4 مرات منذ فترة التوقف حتى الآن.

أضاف أمين أن أسوان يتخذ كل التدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة حرصًا على سلامة لاعبيه والوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن النادي رغم افتقاره للموارد المادية إلا أنه يحرص على اتباع سبل السلامة والوقاية في التعامل مع كورونا.

ويتواصل الجهاز الفني لأسوان مع اللاعبين بالاستمرار للاطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بساعة جري يوميًا بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

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ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.