شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني: حسام غالي تجاهلني وأكبر غلطة انضمامي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يعاني من عدم التقدير لتاريخه فى كرة القدم من جانب المسئولين عن الرياضة فى مصر، وقال اليماني فى تصريحات تليفزيونية: "أتواصل مع وائل رياض ومحمد محسن أبوجريشة فقط، وجميع زملائي لا يتواصلون معي على الإطلاق، وأعاني من عدم التقدير لتاريخي بعد الحادث الذي تعرضت له".

وأضاف: "حسام غالي تجاهل اتصالاتي بشأن طلبي العمل فى نادي الجونة، فأنا لما أطلب منه الحصول على أموال، أريد أن يساعدني فقط لكي أعمل".

فيما كشف محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، كواليس تلقيه عرضا من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي قبل تعرضه للحادث، مضيفًا: "شوقي غريب هو من نشر خبر عرض يوفنتوس للصحفيين ومن ثم تعرضت للحسد ثم كانت الحادثة الأليمة التى لا أتذكر منها أى شيء على الإطلاق".

Advertisements

وأوضح اليماني أن الناس بدأت تتكلم عن العرض الذي وصل له، وأنه بالفعل ذهب لأداء الاختبارات الفنية للانضمام للنادي، إلا أنه تعرض لحادث سيارة بشع أدي إلى إصابته بنزيف في المخ وفقدانه الذاكرة لمدة 3 شهور.

كما قال أكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أن عودته إلى الزمالك كانت خطأ كبير بعد احترافه فى بلجيكا، مضيفا: " نادى ستاندرليج البلجيكى عرض على تجديد العقد لمدة سنتين، بضعف الراتب ولكنى فضلت العودة إلى مصر واللعب لنادى الزمالك".

وأضاف: " أكبر غلطة فى حياتى كانت العودة إلى نادى الزمالك، لم أتفق معهم على كل التفاصيل، ثم رحلت إلى الإسماعيلي".