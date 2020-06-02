شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة: الأهلى بطل القرن ببطولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد جودة لاعب الأهلى وحرس الحدود السابق، أن الأهلى بطل القرن ببطولاته بنسبة 100%، والزمالك لا يملك أى مستندات لأن الأرقام لا تكذب، وقال محمد جودة فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على "أون تايم سبورتس 2": "لقب الأهلى مستحق تمامًا بالأرقام والأرقام لا تكذب، وليس بمساعدة أشخاص أهلاوى فى الاتحاد الأفريقي".

وأوضح محمد جودة، أن الزمالك لا يمتلك أى مستندات حاليًا وأن قضية بطل القرن محسومة، بسبب معايير "كاف"، مؤكدا أن الوصول لنهائى أفريقى وتخسر أفضل من الفوز بالسوبر فى النقاط، لأن الوصول للنهائى بـ3 نقاط والفوز بالسوبر بنقطة واحدة".

وتابع جودة :"لو تم احتساب بطولات الأفرو آسيوية كما يريد الزمالك، فسيحصل على نقطة لكل بطولة مثلما حصل على نقطة لفوزه بسوبر إفريقيا، وفى هذه الحالة سيكون رصيده الكلى 39 نقطة بدلاً من 37، وسيحصل الأهلى على نقطة لفوزه ببطولة واحدة ليصبح رصيده 41 نقطة".

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وأنهى لاعب الأهلى الأسبق: "سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقى البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقى بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".