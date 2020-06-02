محمد جودة: الأهلى بطل القرن ببطولاته

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وأوضح محمد جودة، أن الزمالك لا يمتلك أى مستندات حاليًا وأن قضية بطل القرن محسومة، بسبب معايير "كاف"، مؤكدا أن الوصول لنهائى أفريقى وتخسر أفضل من الفوز بالسوبر فى النقاط، لأن الوصول للنهائى بـ3 نقاط والفوز بالسوبر بنقطة واحدة".
وتابع جودة :"لو تم احتساب بطولات الأفرو آسيوية كما يريد الزمالك، فسيحصل على نقطة لكل بطولة مثلما حصل على نقطة لفوزه بسوبر إفريقيا، وفى هذه الحالة سيكون رصيده الكلى 39 نقطة بدلاً من 37، وسيحصل الأهلى على نقطة لفوزه ببطولة واحدة ليصبح رصيده 41 نقطة".
وأنهى لاعب الأهلى الأسبق: "سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقى البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقى بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".
رغم مرور 20 عامًا على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن لا يزال الزمالك يرفض الاعتراف، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير ويستعد لتقديم شكوى رسمية فى المحكمة الرياضية للتشكيك في أحقية المارد الأحمر في التتويج باللقب، ووضع النادى الابيض لافتة على مقر النادى تضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات.
وقرر الاتحاد الأفريقي تسمية النادي الأهلي بلقب نادى القرن الأفريقي فى وقت كان نادي الزمالك فيه الأكثر حصولاً على بطولات أفريقية، إلا أن "كاف" استند فى قراره على النقاط التي جمعها الفريقان فى الفوز بالبطولات، بالإضافة إلى عدد مرات وصولهما إلى الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي.
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