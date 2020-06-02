شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: خلافي مع الخطيب لم يمنعني من دعم حفيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خلافه مع نظيره في الأهلي محمود الخطيب، لا يستطيع منعه من دعمه لحفيده في مرضه بالوقت الحالي، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضيفًا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الخلافات الشخصية شيء والأصول والواجبات شىء اّخر، ونتمنى السلامة للجميع". وأضاف رئيس الزمالك: "تركي اّل الشيخ شخص أصيل قام هو الاّخر بدعم حفيد محمود الخطيب". Advertisements وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العمل على قدم وساق داخل مقر النادي بميت عقبة من أجل المزيد من الإنشاءات التي ستسعد أعضاء الجمعية العمومية.

وقال مرتضى منصور: "هناك مفاجاّت بالجملة لأعضاء الزمالك بعد انتهاء أزمة كورونا، وقمت في الفترة الماضية بالانتهاء من بناء المسجد الجديد وبعض الإنشاءات الأخرى".

ومن ناحية أخري، أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التى قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث أزالت الإدارة البيضاء اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولى الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.