شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع أون تايم سبورت: بدأت تلقى علاج كورونا من أول يوم.. وعزلت نفسى فى "حبس انفرادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى كريم رمزى مقدم برامج "أون تايم سبورت" أن المسحة التى أجراها أكدت إصابته بفيرس كورونا المستجد، لافتًا إلى إنه راضً بقضاء الله وقدره، وإنه بدأ فى تلقى العلاج من اليوم الأول الذى علم فيه إصابته بالفيرس، حيث تعرض لهذا المرض منذ ثلاثة أيام.

أضاف كريم رمزى فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه قام بعزل نفسه فى حجرته والتى شببها بالحبس الانفرادى، لكنه حبس محمود، حرصًا على عدم نقل العدوى لأى شخص من أفراد أسرته، مؤكدًا أنه يمتلك من العزيمة والإصرار ما يكفى للتغلب على الفيرس والعودة لحياته الطبيعية فى أقرب وقت.

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وانهالت الدعوات على الإعلامى كريم رمزى، عبر حسابه بموقع تويتر، حيث قال محمد ناجى جدو، لاعب منتخب مصر السابق:" ألف سلامة يا كريم شفاك الله وعافاك"، وقال آخر: "ألف سلامة يا استاذ كريم وربنا يشفيك ويعافيك"، وعلق أحد المتابعين:"ألف سلامة عليك يا كريم ربنا يشفيك ويعفي عنك يارب".