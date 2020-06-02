شكرا لقرائتكم خبر عن موسى يدان: لم أتعرض للظلم فى الأهلى.. ومصر بلد قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البوركيني موسى يدان لاعب وسط الأهلي السابق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلاً: "حدثت بعض المشاكل في النادى ولم أشعر بأنني فرد داخل الفريق، ولكن اضطرتني بعض الظروف للرحيل، والتواجد في نادي كبير مثل الأهلي شرف كبير لأي لاعب.. لم أواجه ظلما خلال تواجدي في القلعة الحمراء، وكنت اللاعب الأفريقي الوحيد ولم أواجه مشكلة مع الفريق أو الجماهير أو أي فرد ولكن هذه كرة القدم يوما تكون في نادٍ وبعدها تكون في نادٍ آخر".

وتحدث يدان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت" عن صداقاته مع لاعبي الأهلي الذين زاملهم، قائلا: "كنت قريبًا من جميع اللاعبين، مثل وائل جمعة ورامي ربيعة ومسعد عوض وعمرو جمال وأحمد فتحي وجميعهم على تواصل معي حتى الآن، ولكن واجهتني مشاكل في التواصل معهم بسبب اللغة الإنجليزية.. وأحب جدًا العودة إلى مصر وهي بلد قوية وتستطيع تحقيق الانجازات مع الكرة المصرية".

علي معلول الدولي التونسي أكد فى تصريحات سابقة، أن فريقه تمنى عدم انسحاب الزمالك في مواجهة الفريقين الأخيرة بالدوري العام، فى اللقاء الذي أعقب مباراة السوبر مباشرة، وقال معلول في حديث لقناة النادي الأهلي، "كنا نود مواجهة الزمالك والفوز عليه رداً على أحداث ما بعد مباراة السوبر المصري في الأخير، لم نكن نرغب في رد الاعتبار لمباراة السوبر، لأننا كنا الطرف الأفضل لمدة 90 دقيقة، وضربات الحظ هى التى حسمت اللقب، لكننا أردنا رد الاعتبار بسبب ما حدث بعد المباراة، ولمصالحة الجماهير". جونيور آجاي جونيور آجاي النيجيري جونيور أجاي أكد أن لاعبي النادي الأهلي احترموا لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب السوبر قبل الماضي، والذي توج الأهلي بلقبه فى شهر سبتمبر الماضي على استاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2، قائلا، "أعرف أن إحساس أى فريق بعد الهزيمة يختلف عن الفوز، لذلك احترمنا جماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر قبل الأخير ولكن هذا لم يحدث منهم في الإمارات". وتابع المهاجم النيجيرى، "مباريات الأهلي والزمالك تكون مليئة بالحماس والإثارة ولكن أعتقد أن تلك الخسارة، حققت بعض الإيجابيات للاعبين فأحيانًا تحتاج للهزيمة من أجل العودة لسلسلة من الانتصارات المتواصلة". Advertisements كما كشف النيجيري عن أمنيته في مواجهة نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بدلاً من الترجي قائلاً : "مواجهة الزمالك ستكون أسهل تلك المواجهات بالنسبة للأهلي ليس لأن الزمالك سيئًا بالعكس، المباراة ستكون قوية للغاية ولكن نحن نعرف الزمالك جيدًا لذلك سنتمكن من دراسته بشكل أفضل". أليو بادجي أليو بادجي أكد اليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نادي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، من أجل الثأر من هزيمة الفريق في السوبر المصري بركلات الترجيح، وقال بادجي في تصريحات تليفزيونية، "أتمنى أن نواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل إسعاد جماهير الفريق، وتعويضهم عن هزيمة السوبر المصري". وأضاف، "لدي الرغبة في مواجهة الزمالك من أجل الانتقام والثأر من هزيمة الفريق في السوبر المصري، خاصة أننا كنا الخصم الأفضل طوال المباراة لكن لم يحالفنا التوفيق". واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته قائلا، "ركلة الجزاء التي أضعتها في مباراة السوبر كانت بمثابة الإحباط بالنسبة لي، خاصة أنني كنت قريبا من دخول التاريخ مع النادي لو تمكنت من تسجيلها ولكن كل هذا يحدث في كرة القدم".

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