مرتضى منصور: نتخذ خطوات قوية لبناء استاد الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الإدارة اتخذت خطوات قوية ومهمة من أجل بناء استاد خاص للنادي، مضيفًا خلال تصريحات لببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "السادة المسئولين عن ملعب السلام قاموا بمعاينة الأرض المخصصة لاستاد الزمالك".
وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجميعة العمومية للنادي.
وأضاف مرتضى منصور: "اشتاقت كثيراً لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك وبالأخص الأطفال"، مشيرًا إلي أن النادي قرر فتح أبوابه للجمهور من أجل استخدام الشهر العقاري من أجل التخفيف عن الدولة في ظل الأزمة الحالية .
وأوضح في تصريحاته مؤكداً أن هناك خاصية خلال الأيام المقبلة من أجل دفع الأعضاء الاشتراكات إلكترونيا دون الحضور في النادي.
أضاف رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات تليفزيونية، أن النزاع على لقب القرن العشرين، ليس مع الأهلى، بل إنها معركة مع الاتحاد الأفريقى، وإذا قالت المحكمة أن بطولات المارد الأحمر أكثر مننا سنحترم ذلك.
تابع مرتضى منصور حديثه، مؤكدًا أن الوضع حاليًا تغير ونجح فى الحصول على مستندات من داخل "الكاف" تخص قضية نادى القرن، على عكس الفترة التى كان متواجد فيها عيسى حياتو ومصطفى مراد فهمى ثم نجله، فالأمور حينها كانت صعبة.
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