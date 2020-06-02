شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نتخذ خطوات قوية لبناء استاد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الإدارة اتخذت خطوات قوية ومهمة من أجل بناء استاد خاص للنادي، مضيفًا خلال تصريحات لببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "السادة المسئولين عن ملعب السلام قاموا بمعاينة الأرض المخصصة لاستاد الزمالك".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجميعة العمومية للنادي.

وأضاف مرتضى منصور: "اشتاقت كثيراً لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك وبالأخص الأطفال"، مشيرًا إلي أن النادي قرر فتح أبوابه للجمهور من أجل استخدام الشهر العقاري من أجل التخفيف عن الدولة في ظل الأزمة الحالية .

وأوضح في تصريحاته مؤكداً أن هناك خاصية خلال الأيام المقبلة من أجل دفع الأعضاء الاشتراكات إلكترونيا دون الحضور في النادي.

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