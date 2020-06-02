شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد: تلقيت قرار رحيلى عن الأهلى على "كوبرى أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد شديد قناوى لاعب الإنتاج الحربى، كواليس رحيله عن النادى الأهلي عام 2014، مؤكدًا أنه تعرض لمؤامرة أدت لاتخاذ الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر قرارًا بالاستغناء عن خدماته، بعدما تلقى معلومات تشير إلى إننى لا أشارك أساسيًا مع الفريق، وفوجئت بتوظفى من قبل المدير الفنى مع اللاعبين الجدد وهو الأمر الذى صدمنى.

أضاف أحمد شديد فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبوتس" إنه تحدث مع المدير الفنى وإنه من اللاعبين الأساسيين بالفريق إلا إنه فوجئ بأن جريدو حصل على شرائط فيديو لا أشارك فيها بشكل أساسى، ثم تلقيت خبر الاستغناء عن خدماتى وأنا فى طريقى وعلى "كوبرى أكتوبر" وأصبت بالصدمة، خاصة أن تاريخى لا يمكن أن ينتهى مع الأهلى بهذا الشكل تلك الطريقة.

تابع شديد حديثه، أنه خدم النادى الأهلى كثيرًا، وطوال تلك الفترة لم يقوم بإحداث أى أزمة، وفضل الرحيل بشكل هادئ، مؤكدًا إنه حصل على كافة مستحقاته المالية بعد قرار رحيله مباشرة.

قائلاً: "شاركت في كل النهائيات مع الأهلي، عشان فيه ناس بتقول خد البطولات على الدكة وقعدت 12 سنة في الأهلي وأخدت تالت عالم وكنت مكان أشلي كول في البطولة اللي خدنا فيها الرابع بمونديال الأندية".

أردف لاعب الإنتاج الحربى، إنه كان يشارك مع الأمريكى برالدى أساسيًا فى منتخب مصر، ثم يعود للجلوس على مقاعد البدلاء فى الأهلي تحت قيادة محمد يوسف، قائلاً: "مكنتش متقبل الوضع، بس مش بحب أعمل مشاكل، ومش عارف أنا كنت ساكت ليه كده وقتها".

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وعن أسوأ مباراة فى تاريخه، أكد أحمد شديد أن الخسارة من منتخب غانا بنتيجة 6 / 1 هى الأسواء فى تاريخه الكروى، مؤكدًا أن جميع الظرف كانت تسير ضد الفراعنة، وأن اللقاء إذا أعيد مليون مرة فلن ينتهى بتلك النتيجة الكارثية.

وعن أفضل لاعب فى الدورى المصرى حاليًا، أكد أن عبد الله السعيد هو الأفضل على الساحة، وأن جميع اللاعبين متشابهون فى الأداء داخل الملعب باستثناء السعيد.

كما تحدث أحمد شديد عن موقف حسام عاشور مع النادى الأهلى، قائلاً: "عاشور ماينفعش يكون حاجة تاني غير أهلاوى، وحب الجماهير لا يقدر بالملايين"، مؤكدًا أن أحمد فتحى خدم الأهلى كثيرًا وهو الأدرى بقرار انتقاله لصفوف بيراميدز.

وعن مصيره فى الفترة المقبلة، أكد أحمد شديد إنه يستطيع اللعب حتى سن 40 سنة، وأن تعاقده مع الإنتاج الحربى قد انتهى، ويدرس فى الوقت الحالى التجديد أو الرحيل والانتقال لنادى أخر مما قدموا له عروضًا ومن بينهم أندية جماهيرية، مشيرًا إلى إنه لم يستقر حتى الأن على إقامة مباراة اعتزال من عدمه حينما يقرر إنهاء مسيرته، قائلاً: "مفكرتش فى الموضوع بس أنا أستحق حاجة كبيرة لأن تاريخى كبير".