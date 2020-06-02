طارق العشري: من الأفضل انطلاق دوري جديد.. ولا مقارنة مع ألمانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، أنه يؤيد إلغاء الموسم الجاري للبطولة الدوري والبدء في نسخة جديدة من المسابقة بشكل منتظم على أن يتم تحديد موعد مبكر للموسم الجديد لكي تتمكن الأندية من تدبير احتياجاتها، خاصة أن مدة التوقف أصبحت طويلة بشكل زائد عن الحد ما يجعل عودة اللاعبين لمستواهم الطبيعي يحتاج لوقت طويل ما يصعب استكمال بطولة الدوري .

وأضاف مدرب المصري: "من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكي تحدد ميزانياتها واحتياجاتها".

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما أمس الإثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.