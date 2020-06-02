باتريس نوفو يشيد بدورمحمد صلاح مع المنتخب

أشاد الفرنسي باتريس نوفو مدرب منتخب الجابون، بالمحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرًا أنه لاعب هام للمنتخبالمصري.
وأضاف نوفو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، المنتخب المصري يحتاجإلى محمد صلاح، كاحتياجي لمهاجم أرسنال الإنجليزي بيتر أوباميانج مع المنتخب الجابوني.
وأردف المدرب الفرنسي أن منتخب الجابون قادر على المنافسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
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