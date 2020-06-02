مرتضى منصور يشن هجومًا على عضو مجلس إدارة الأهلي بسبب تركي آل الشيخ

أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من تصريحات محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في نزاعه مع تركي اّل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سراج ومجلس إدارة الأهلي مكسور عينهم مش الزمالك".

وحذر مرتضى عضو مجلس إدارة الأهلي من ذكر إسم الزمالك خلال تصريحاته وعدم الزج بإسم النادي في أي حديث أو تصريح له.

[٠٠:٤٤، ٢٠٢٠/٦/٢] ‪+20 100 921 9393‬: وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة رسائل لمحمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد

أزمة الأخير مع تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية.وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" يا سراج جمهور الزمالك هو سيدك.. وأبوك معرفش يربيك".وواصل:" تركي اّل الشيخ كاسر عين الأهلي ومجلس إدارته، وسراج قام بتغيير كاوتش سيارة تركي خلال زيارته للأهلي".[٠٠:٤٧، ٢٠٢٠/٦/٢] ‪+20 100 921 9393‬: مرتضى: مجلس الأهلي لم ينعي ش