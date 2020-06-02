أخبار متضاربة حول مستقبل أوباميانج في الميركاتو الصيفي 2020

يقترب عقد هداف آرسنال ومنتخب الجابون “بيير إيميريك أوباميانج” من الانتهاء مع فريق المدفعجية في يونيو 2021، ما يتيح له التفاوض مع أي فريق للانضمام إليه بداية من الميركاتو الشتوي 2021.

وتضاربت الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية حول تقدم إدارة آرسنال لعقد جديد يربط أوباميانج بالفريق إلى أبعد من عام 2021، وسط اهتمام ملموس من أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة بالظفر بخدمات لاعب بوروسيا دورتموند السابق في الميركاتو الصيفي 2020.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية خبرًا أكدت فيه تقديم النادي اللندني عرضًا جادًا إلى المهاجم الجابوني لتمديد عقده لمدة عام إضافي على العام المتبقي في عقده الحالي.

وجاء حديث ليكيب منافيًا لما أوضحته شبكة ESPN الأمريكية والتي أكدت عدم تقدم أرسنال بأي عروض لتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

ويحتل أوباميانج حتى الآن وصافة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا خلف المتصدر “جيمي فاردي” الذي سجل 19 هدفًا لليستر سيتي.