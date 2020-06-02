يوفنتوس يعرض بيرنارديسكي على تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2020

عرض يوفنتوس الإيطالي لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي على تشيلسي الإنجليزي، من أجل عقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها جورجينيو من العاصمة الإنجليزية لندن إلى تورينو للانضمام إلى البيانكونيري. وذلك وفقًا لتقارير صحفية إيطالية

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري عازم على ضم جورجينيو للتدرب تحت قيادته مجددًا بعدما اجتمعا سابقًا في نابولي وتشيلسي.

وخرج بيرنارديسكي من حسابات ماوريسيو ساري على مدار الموسم الجاري 2020/2019، ويود استخدامه للتأثير على إدارة تشيلسي، واقناعها بترك جورجينيو الذي يخوض موسمه الثاني على ملعب ستامفورد بريدج.

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وأنفقت إدارة يوفنتوس 40 مليون يورو منذ ثلاثة سنوات للتعاقد مع بيرنارديسكي، إلا أن اللاعب الدولي الإيطالي عانى من قلة المشاركة بصفة أساسية هذا الموسم مع فريق السيدة العجوز منذ مجيء ساري.

وقد يجد بيرنارديسكي /26 عامًا/ أن الانتقال إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2020 فرصة جيدة من أجل إحياء مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

وشارك فيديريكو في 24 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع مثله. بينما شارك جورجينيو في 37 مباراة مع أسود غرب لندن هذا الموسم سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين.