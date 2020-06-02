فاجأ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ” الجميع، وأعلن مساندته لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها حفيده.

ونشر تركي آل الشيخ تصريحًا جديدًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بعد دقائق قليلة من قيام رئيس الزمالك مرتضى منصور بكتابة تصريح مقتضب هو الآخر، بهدف دعم محمود الخطيب على خلفية مرض حفيده.

وعرض تركي آل الشيخ تقديم المساعدة إلى محمود الخطيب، متمنيًا الشفاء لحفيده في أسرع وقت ممكن.

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هل اتفق تركي آل الشيخ مع مرتضى منصور لاستغلال مرض حفيد الخطيب؟

تساءل عشاق الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اتفاق بين رئيس الزمالك مرتضى منصور وتركي آل الشيخ بالتغريد في نفس الوقت للتودد إلى الخطيب في محنته.

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ونشر الوزير السعودي تصريحه بعد دقائق معدودة من نشر رئيس الزمالك لتصريحه، والغريب أنه كشف عن علمه بمرض حفيد الخطيب أمس الاثنين، رغم أن قائد الاهلي حسام عاشور كشف خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مرض حفيد محمود الخطيب.

وقام تركي آل الشيخ بالتعقيب على تصريحات حسام عاشور فور قيامه بنشر ذلك الفيديو، ما يعني أنه علم بمرض حفيد الخطيب حينها، والأمر ليس مفاجئًا له، لكنه أظهر تفاجئه بعد ساعات طويلة، الأمر الذي فسره الجميع بوجود اتفاق مع مرتضى منصور، بالتالي عودة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه.