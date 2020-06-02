تقرير | الكشف عن خطة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2020

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن خطة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2020.، والأولويات التي وضعتها الإدارة في الوقت الحالي، من أجل تحضير الفريق للمنافسة على الألقاب الرئيسية في موسم 2021/2020.

وظهرت العديد من المؤشرات عن اهتمام مانشستر يونايتد بجناح بوروسيا دورتموند “جادون سانشو” صاحب لقب اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري الألماني خلال موسمي 2019/2018 و2020/2019.

كما ترددت أنباء عن نية مانشستر يونايتد في تقديم عرض جد لنجم وسط أستون فيلا “جاك جريليش”، بالإضافة إلى صانع ألعاب ليستر سيتي “جيمس ماديسون”، لكن لا أحد يعلم حتى الآن ما يُخبئه المدير التنفيذي لـ “مانشستر يونايتد” إد ووادورد في جرابه.

وتعتقد صحيفة الإندبندنت الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يعد قائمة حاليًا بأولوياته بالنسبة لفترة الانتقالات القادمة، حيث تتضمن تلك القائمة أسماء من يريد التعاقد معهم، ومن يريد تسريحهم كذلك.

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وأكدت مصادر الصحفية تصدر نجم بوروسيا دورتموند “جادون سانشو” قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في مانشستر يونايتد فور فتح باب الميركاتو الصيفي 2020.

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وفي الوقت الذي تستعد فيه إدارة الشياطين الحمر لإغراء الشاب الإنجليزي براتب خيالي يصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني اسبوعيًا، لا يعد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هو الهدف الوحيد.

ويضع مانشستر يونايتد نصب عينيه أيضًا، الإنجليزيان جاك جريليش وجيمس ماديسون كأهداف متوقع أن يتم الحصول عليها في حال فشل التعاقد مع سانشو.

كما يريد اليونايتد الحصول على أفضل سعر مقابل النجم الفرنسي، بول بوجبا، والذي يبدو أقرب للرحيل أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد لقاء وكيل أعماله مينو رايولا مع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان.

وحسب المصادر أيضًا، يخطط مانشستر يونايتد للتخلص من جيسي لينجارد، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه عوائد البيع النهائي لكريس سمولينج وأشلي يونج لكل من روما وإنتر ميلان الإيطاليين.

وبذلك سيحاول النادي الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي، توفير الموارد اللازمة من أجل دخول الميركاتو الصيفي بخزائن منتعشة تجعله قادر على الحصول على أهدافه.