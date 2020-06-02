نادي نيوكاسل يونايتد والملقب بـ”الماكبيس” يُعد من أعرق وأنجح الأندية فى انجلترا وهو سابع أكثر الأندية الانجليزية تحقيقا للبطولات، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

يرجع تأسيس نادي نيوكاسل يونايتد الى عام 1892، ويتخذ من مدينة نيوكاسل أبون تاين مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “سانت جيمس بارك” الذي يتسع الى أكثر من 52 ألف متفرج.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به الماكبيس الى عام 1905 عندما فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 2006 عندما فاز بكأس الأنترتوتو.

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ويُعد المنافس المحلي التقليدي لنادي نيوكاسل يونايتد هو نادي سندرلاند، بالإضافة إلى نادي ميدلزبره، وفي عام 1904 ارتدى لاعبو الفريق زي نيوكاسل المعروف الأبيض والأسود لأول مرة بعد أن كانت ألوان الفريق هي الأحمر والأبيض.

ويعتبر من أشهر من لعب بين صفوف نيوكاسل المهاجم الدولي الانجليزي “آلان شيرارد” الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.

كم عدد بطولات نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؟

كم مرة فاز نيوكاسل بالدوري الانجليزي؟

فاز نيوكاسل بالدوري الانجليزي 4 مرات مواسم: (1904/05، 1906/07، 1908/09، 1926/27).

الوصيف مرتين موسمي: (1995/96، 1996/97).

كم مرة فاز نيوكاسل بالدوري الانجليزي الدرجة الثانية؟

فاز نيوكاسل بدوري الدرجة الثانية 4 مرات مواسم: (1964/65، 1992/93، 2009/10، 2016/17).

الوصيف مرتين موسمي: (1897/98، 1947/48).

كم مرة فاز نيوكاسل بكأس انجلترا؟

فاز نيوكاسل بكأس انجلترا 6 مرات أعوام: (1910، 1924، 1932، 1951، 1952، 1955).

الوصيف 7 مرات أعوام: ( 1905، 1906، 1908، 1911، 1974، 1998، 1999).

كم مرة فاز نيوكاسل بدرع الاتحاد الانجليزي؟

فاز نيوكاسل بدرع الاتحاد الانجليزي مرة واحدة عام: (1909).

الوصيف 5 مرات أعوام: (1932، 1951، 1952، 1955، 1996).

كم مرة فاز نيوكاسل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة؟

الوصيف مرة واحدة عام: (1976).

الدوري الشمالي

فاز نيوكاسل بالدوري الشمالية مرتين موسمي: (1897/98، 1947/48).

كأس المعارض الأوروبية (الدوري الأوروبي حاليًا)

فاز نيوكاسل بكأس المعارض الأوروبية (الدوري الأوروبي حاليًا) مرة واحدة عام: (1969).

كأس الإنترتوتو

فاز نيوكاسل بكأس الانترتوتو مرة واحدة عام: (2006).

الوصيف مرة واحدة عام: (2001).