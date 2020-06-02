فوزي البنزرتي يُكذب أحمد أحمد: “رئيس الكاف لم يتعرض للتهديد من رئيس الترجي”

كذب المدير الفني السابق لفريق الوداد البيضاوي “فوزي البنزرتي”، ادعاءات رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “أحمد أحمد”، بأنه قد تعرض لتهديد ووعيد من جانب رئيس الترجي “حمدي المؤدب” من أجل تسليم كأس دوري أبطال أفريقيا للترجي في إياب نهائي البطولة على الملعب الأولمبي برادس قبل نحو 30 دقيقة من انتهاء الوقت الرسمي للقاء.

وأكد البنزرتي أنه لم ير رئيس الترجي حمدي المؤدب يقوم بتهديد رئيس الكاف، أثناء توقف اللعب بفعل اعتراض لاعبي الوداد على غياب تقنية VAR (الفيديو المساعد) بعد تسجيل وليد الكرتي لهدف أحتسب تسللاً.

وأدلى رئيس الكاف أحمد أحمد بشهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس” يوم الجمعة الماضية، عبر فيديو كونفرانس، وقال أحمد أحمد إنه تعرض لتهديدات من جانب رئيس الترجي بإندلاع ثورة جماهيرية في ملعب المباراة إذا لم يعلن تتويج الترجي.

فوزي البنزرتي يُكذب أحمد أحمد

شدد المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا خلال حديث خص به برنامج (الدرجة الثالثة) بقناة أون تايم سبورتس، على عدم صحة ما تردد حول تعرضه للتهديد هو الآخر خلال الأحداث التي شهدها ملعب رادس بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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: ماذا سيحدث لو حكمت المحكمة لصالح الوداد؟ هل يُسحب اللقب من الترجي؟

ووجه فوزي البنزرتي سؤالاً للمشاهدين ولمقدم برنامج الدرجة الثالثة (إبراهيم فايق)، قائلاً “كيف يحدث هذا وهو من حقق انجازات كبيرة مع الترجي”؟.

وتنظر المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الدعوى المقامة من جانب نادي الوداد المغربي من أجل عدم اعتباره منسحبا خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسحب اللقب من الترجي.

واستغل فوزي البنزرتي الفرصة للتحدث عن تلقيه لعرض جاد من الزمالك المصري قبل توليه مسؤولية تدريب الوداد الرياضي المغربي عام 2019.