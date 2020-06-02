رياضة | باريس سان جيرمان ينافس إيفرتون على نجم لاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينافس إيفرتون على نجم لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل سعيها من أجل سد ثغرات الفريق الفرنسي بصفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي تحرك من أجل التعاقد مع البوسني آدم ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن صفقة ماروسيتش البالغ من العمر 27 عامًا ربما تكلف خزينة النادي الفرنسي 15 مليون يورو خصوصًا أن النجم البوسني مرتبط بتعاقد مع فريقه الإيطالي حتى صيف 2022.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن صفقة ماروسيتش ستعوض رحيل الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان البلجيكي توماس مونييه الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان ينافس نظيره إيفرتون الإنجليزي من خطف صفقة آدم ماروسيتش.

وأكدت ليكيب الفرنسية أن ليوناردو لن يكتفي بصفقة واحدة من لاتسيو بل بدأ مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع نجم حط الوسط سيرج ميلينكوفيتش سافيتش.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن النادي الباريسي يجهز عرضًا تبلغ قيمته 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع كلا من ماروسيتش وسافيتش الذي يحظى باهتمام نادٍ أوروبي كبير ولكن لم تشر إليه الصحيفة الفرنسية.