شكرا لقرائتكم ميدو جابر: الأهلي فاوضني خلال وجودي بالمظاليم وتراجع عن ضمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ميدو جابر لاعب الأهلي السابق والمقاصة الحالي، أن مسئولي الأهلي فاوضوه وقت أن كان لاعبا في صفوف الأولمبي وقبل الانتقال للفريق الفيومي، وكنت وقتها قد أحرزت 20 هدفا في دوري الدرجة الثانية، مشيرا لى أن ناجي خليل عضو اللجنة الفنية بالأهلي أكد له أن مسئولي الأهلي معجبين بي، ووقعت على عقود انتقالي للقلعة الحمراء حيث تفاوض معي علاء عبد الصادق المشرف على الكرة بالأهلي وعصام سراج مدير التعاقدات السابق، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب اأنني ألعب في الدرجة الثانية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: الوضع اختلف من التعامل معي في الدرجة الثانية عن التعامل لدى انتقالي من الأهلي، وكنت قد أعطيت موعدا للأهلي بأنه لو لم يتم التعاقد معي في تلك الفترة سأوافق على الانتقال للزمالك ووقتها كان الناديين يفاوضونني.

Advertisements

أشار: هناك فترات قدمت فيها مستويات طيبة مع الأهلي وفترات أخفقت فيها، وفي النهاية راضي عن الفترة التي قضيتها بالأهلي، مضيفا: "رفضت الخروج للإعارة أثناء وجودي في الأهلي وكنت أرى أن رحيلي بشكل نهائي أفضل.

شدد على أنه لم يندم على القرار الذي اتخذه برفض الإعارة وطلب الرحيل النهائي عن الأهلي، مشير إلى أنه كان يحصل على عقد سني بقيمة 35 ألف جنيه في الألمونيوم، وتمكن من الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه بعد انتقاله للمقاصة، قبل أن يتم ترضيته بمنحه 100 ألف جنيه أخرى من قبل محمد عبد السلام رئيس النادي، بعدما وعده بمنحه 100 ألف جنيه حال تقديمه مستويات قوية مع الفريق الفيومي.