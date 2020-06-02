شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خلافي مع الخطيب لم يمنعني من دعمي لحفيده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خلافه مع نظيره في الأهلي محمود الخطيب، لا يستطيع منعه من دعمه لحفيده من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الخلافات الشخصية شيى والأصول والواجبات شىء اّخر، ونتمنى السلامة للجميع".

وأنهى حديثه:" تركي اّل الشيخ شخص أصيل قام هو الاّخر بدعم حفيد محمود الخطيب".

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