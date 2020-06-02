شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: نتخذ خطوات قوية لبناء استاد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت خطوات قوية وهامة من أجل بناء استاد خاص للنادي.
وأضاف خلال تصريحات لببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" السادة المسئولين عن ملعب السلام قام بمعاينة الأرض المخصصة لاستاد الزمالك".
وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فتح باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم الموافق 1 يونيو الجارى، وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.
كما حدد مجلس إدارة الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.
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