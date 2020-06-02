شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: نتخذ خطوات قوية لبناء استاد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت خطوات قوية وهامة من أجل بناء استاد خاص للنادي.

وأضاف خلال تصريحات لببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" السادة المسئولين عن ملعب السلام قام بمعاينة الأرض المخصصة لاستاد الزمالك".

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