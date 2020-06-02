شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: نحافظ على الاجراءات الإحترازية خلال تجديد اشتراكات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجميعة العمومية للنادي. Advertisements وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي قدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اشتاقت كثيراً لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك وبالأخص الأطفال". وأتم تصريحاته مؤكداً أن هناك خاصية من خدمة "فوري" خلال الأيام المقبلة من أجل دفع الأعضاء الاشتراكات دون الحضور في النادي.

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