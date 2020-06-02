شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تقدمنا ببلاغات ضد محمد سراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمد سراج، عضو مجلس إدارة الأهلي، قائلاً:" سراج مرعوب من الأسد مرتضى". Advertisements وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"تقدمنا ببلاغات ضد محمد سراج الدين بسبب زجه باسم نادي الزمالك وتهكمه على مجلس إدارة النادي". وأنهى:" أتحدى سراح أن يجري مكالمة هاتفية الاّن من أجل الكشف عن أي أموال حصل عليها الزمالك من تركي اّل الشيخ".

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