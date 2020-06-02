شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحذر عضو مجلس إدارة الأهلي من الزج باسم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحذيراً لمحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي من الزج باسم النادي الأبيض خلال أزمته مع تركي آل الشيخ.

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وأوضخ مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك :" سراج يقول كلام في غاية الخطورة سيتم حسابه عليه، فهو ليس مدرس في الجامعة الأمريكية ولم يقدم له جماهير الزمالك أي دعم مثلما يدعي".

وواصل:" أنا الوحيد الذي كرمت صالح سليم برفقة زوجته في نادي الزمالك وأنا من تصديت لأي إهانة يتعرض لها جماهير الأهلي، وأحذر محمد سراج من الحديث عن الزمالك مرة أخرى".