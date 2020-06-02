شكرا لقرائتكم محمد جودة: مفيش لاعب فى مصر مالوش بديل وندمت على ترك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد جودة لاعب الأهلى وحرس الحدود السابق، أن غير مقتنع تماما بمقولة "لاعب مالوش بديل" لأن كل اللاعبين لهم بدلاء والأندية لا تقف على أحد.

وقال محمد جودة فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على "أون تايم سبورتس 2": "مفيش لاعب فى مصر مالوش بديل والدليل اعتزال أبو تريكة والخطيب والأهلى مكمل".

وأوضح محمد جودة: "أن أكبر خطأ عمله في حياته هو تركه للنادى الأهلى في 2006، والاحتراف في تركيا، لأن الاهلى ليس له مثيل، وهو نموذج مثل أندية أوروبا، ولو رجع بيا الزمن لن أترك الأهلى واحترف فى تركيا".

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وتابع محمد جودة: أن مشكلة حسام حسن مع تسوبيل أنه كان بيتم معاملته زى أصغر لاعب فى الفريق، وكان تسوبيل بيقول حسام حسن زى حسام غالى ناشئ الأهلى، وأتمنى أن أرى حسام حسن مدربا للنادى الأهلى في الأيام المقبلة.

وعن كواليس ضيع دورى سيد عبد النعيم، قال جودة: إن بونفيرير هو أكثر مدرب كنت مرتاح معاه، رغم ضياع الدورى أمام إنبى في أخر مباراة بعد تسيد الدورى طوال المسابقة وهو أفضل موسم لى مع الأهلى، حيث سجلت 12 هدفا.

وأوضح نجم الأهلى السابق: "أن سبب ضياع الدورى هو تركيز اللاعبين في طريقة الاحتفال بالدورى قبل المباراة في وجود الجماهير التي ملأت الملعب، وكلام بونفيرير عن ضياع دورى "إنبى" بأمر الأهلى غير صحيح ولا أعتقد أنه قال كدة".