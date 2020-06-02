شكرا لقرائتكم تعرف على المخاوف التى تطارد اللاعبين فى زمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن ليست الإصابة بفيروس كورونا هى البعبع الوحيد عند نجوم الرياضة التى يعد عودة النشاط بمثابة عودة الحياة لهم فى ظل الحظر و تعليق المسابقات لعدم تفشى الفيروس المستجد ، خاصة أن اللاعبين لم يعرفون مصير الموسم الحالى حتى الأن بالرغم من إعلان الحكومة عن عودة النشاط تدريجيا من منتصف يونيو الجارى .

و يرصد "الخليج 365" أبرز مخاوف نجوم الرياضة فى زمن الكورنا فى التقرير التالى :

زيادة الوزن



تعد زيادة الوزن من أبرز مخاوف نجوم الرياضة بصفة عامة و ليس نجوم كرة القدم وحدهم ، خاصة أن التدريبات المنزلية لم تصل إلى جهد المران الطبيعى ، حيث قامت الأجهزة الفنية بتحذير اللاعبين من زيادة الوزن فى العزل المنزلى .

قلة اللياقة البدنية



كما أن فى ظل إيقاف النشاط تظهر قلة اللياقة البدنية على معظم اللاعبين مما يتسبب فى قلقهم هذه الفترة فى ظل أنباء قرب عودة التدريبات .

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خصم نسبة المشاركات



لاسيما و أنه يوجد أيضا لدى اللاعبين مخاوف مادية ، خاصة فى حالة عدم حسم عودة الدورى فى الفترة المقبلة ، ستلجأ عدد من الأندية إلى خصم نسبة المشاركات من عقود اللاعبين لتخفيف الأعباء المادية لإيجاد موارد صرف رواتب الموظفين .

فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.