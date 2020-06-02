شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لمحمد سراج: "مجلس الأهلي اللي مكسور عينك مش الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من تصريحات محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في نزاعه مع تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية. وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سراج ومجلس إدارة الأهلي مكسور عينهم مش الزمالك". Advertisements وحذر مرتضى عضو مجلس إدارة الأهلي من ذكر اسم الزمالك خلال تصريحاته وعدم الزج بإسم النادي في أي حديث أو تصريح له.

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